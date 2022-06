SIEGHARTSKIRCHEN (PA). Nach einer langen Zwangspause konnten die Schülerinnen und Schüler der Klassen mit musikalischem Schwerpunkt am 22. und 23. Juni endlich wieder Lieder, Tänze und Spielmusikstücke auf der Bühne des Kulturpavillons Sieghartskirchen präsentieren. Besonders bei den gemeinsamen Liedern waren Freude und Begeisterung bei den Kindern und auch im Publikum zu spüren.

Trotz pandemiebedingter Einschränkungen im Musikunterricht im heurigen Schuljahr konnten viele motivierende musikalische Projekte verwirklicht werden. So ging das Videoprojekt „Adventstimmung“ bereits zum zweiten Mal online!

Ein Jahr voll Musik

Im Jänner beteiligte sich die Schule mit einem Musikvideo am Aktionstag der Musikvolksschulen Österreichs „Ganz Österreich singt! – Musik verbindet – für ein respektvolles Miteinander“.

Im April nahmen zwei Klassen am Kreativwettbewerb „100 Jahre Niederösterreich“ mit dem Musikprojekt „Heast wos?“ teil und schließlich vertraten die 3c und 4c als ausgewählter Volksschulchor das Land Niederösterreich am 3. Juni beim „Tag der Stimme“ im Musiktheater der Wiener Sängerknaben.

Ermöglicht wird das alles durch ein kontinuierliches, aufbauendes Lernen im Musikunterricht mit vielen zusätzlichen Musikstunden in den Klassen mit musikalischem Schwerpunkt, sowie durch ein engagiertes LehrerInnen-Team, das sich auch immer intensiv weiterbildet.

Die Schule bekam heuer bereits zum sechsten Mal das Gütesiegel „SINGENDE KLINGENDE SCHULE“ verliehen, davon zum zweiten Mal in Gold!