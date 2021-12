Die Aktion "Niemand muss frieren" geht in die Endrunde. Die gesammelten Jacken sind da. Viele Bürger sind dem Aufruf gefolgt und haben sich zahlreich zur Abgabe gemeldet.



TULLN. Sehr spendefreudig mit ihren Jacken waren die Menschen aus Tulln und Umgebung. Diese warten nun ab Dienstag, 21. Dezember, im Soogut Markt in Tulln, Frauentorgasse 10 auf ihre neuen Besitzer. Jeder, der eine warme Jacke benötigt, darf sich eine gratis abholen.

"Die Resonanz der Menschen war super, ich freue mich, dass soviele darauf reagiert haben", so Marktleiterin Maria Bednar.