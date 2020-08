Seniorenausflug nach Reichersdorf

MICHELHAUSEN. Ein beliebtes Wanderziel ist die Wohnhöhle in Reichersdorf. Mitten in den Weinbergen gelegen ermöglicht es einen herrlichen Ausblick ins Traisental. Leo Moser führte die Senioren übern Parapluiberg zur Wohnhöhle und zu einen Nußdorfer Heurigen. Die Musiker Maria und Gerhard spielten Schlager aus den 1960er Jahren. So manches Musikstück erinnerte an die Jugend und die Senioren frischten wieder Erlebnisse dieser Zeit auf.