Vergangene Woche besuchten die aktuellen Landesmeister im Mixed Doppel, Judith Spielauer und Valentin Mähner, das Jugendkulturcafe in Zwentendorf und hielten einen Tischfußball Workshop ab.

ZWENTENDORF. Die Jugendlichen konnten sich Tipps und Tricks holen und hatten großen Spaß am Spiel. Das Erlernte konnte im Anschluss bei einem kleinen Turnier gleich ausprobiert werden. „Wir möchten uns herzlich für die Einladung bedanken. Jugendarbeit ist auch in unserem Sport extrem wichtig und es hat großen Spaß gemacht zu sehen, wieviel Freude die Kids am Wuzzeln haben.“, freuten sich Judith und Valentin.