Premiere für vollelektrische Mobilität in einem BMW X Modell: Der neue BMW iX3 kombiniert lokal emissionsfreie Fahrfreude mit BMW typischer Sportlichkeit sowie mit dem Komfort und der vielseitigen Funktionalität und Geräumigkeit des Erfolgsmodells BMW X3. Konsequente Umsetzung der Elektrifizierungsstrategie der BMW Group: Technologiekompetenz aus der Entwicklung von BMW i Automobilen wird erstmals für ein rein elektrisch angetriebenes Modell der Kernmarke BMW genutzt.

Das innovative Gehäuse des E-Antriebs des neuen BMW iX3, in dem E-Motor, Getriebe und Leistungselektronik kompakt verbaut sind, wird exklusiv im BMW Group Werk Steyr für den Weltmarkt gefertigt. Strategischer Ansatz „Power of Choice“ berücksichtigt Vielfalt an Kundenanforderungen und gesetzlichen Regelungen in aller Welt: BMWX3 als erstes Modell sowohl mit Otto- und Dieselmotoren als auch mit Plug-in-Hybrid-System und reinem Elektroantrieb verfügbar. Signifikante Fortschritte wurden in den Bereichen Leistungsdichte, Reichweite, Gewicht, Bauraumbedarf und Flexibilität erreicht.

Elektromotor, Leistungselektronik und Getriebe sind erstmals in einem zentralen Gehäuse angeordnet. Hochvoltspeicher der fünften BMW eDrive Generation mit aktuellster Batteriezellen-Technologie und Brutto-Energiegehalt von 80 kWh ermöglicht eine Reichweite von bis zu 460 Kilometern im gesetzlich vorgeschriebenen neuen Testzyklus WLTP. Der neu konzipierte Elektromotor der fünften BMW eDrive Generation erzeugt Höchstleistung von 210 kW/286 PS und maximales Drehmoment von 400 Nm.