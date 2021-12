RAPPOLTENKIRCHEN. Am 5. September 2022 wird eine weitere Kindergartengruppe und eine Kleinkindgruppe im Pezihaus Rappoltenkirchen gestartet.

In der Kindergartengruppe können Kinder ab einem Alter von 2,5 Jahren beginnen und in der Kleinkindgruppe werden Kinder von ein bis drei Jahren betreut.

Gerne nehmen wir jetzt schon Ihre Interessensbekundung für die kostenpflichtige Kleinkindbetreuung ab einem Jahr entgegen und bitten alle Interessierten, das Anmeldeformular bis spätestens Ende Februar 2022 am Gemeindeamt abzugeben.