Born in the Mühl4tel - Musikkabarett von und mit Mario Sacher

30.04.2018, 08:15 Uhr

Als der wahrscheinlich vielseitigste Entertainer Oberösterreichs beherrscht er wie kein Zweiter Kabarett, Rap, Gitarre und vor allem Wortspiel.Denn sein wichtigstes Instrument ist seine große Klappe. Die Rede ist von Mario Sacher!Sein fünftes Solo-Programm „Born in the Mühl4tel“, mit dem er bisher über 15.000 Besucher begeistern konnte, rückt den Begriff Heimat in den Mittelpunkt.Mit einer herausragenden Beobachtungsgabe ausgestattet, schöpft er aus unzähligen selbst erlebten Begebenheiten und spiegelt dabei gekonnt die Irrungen und Wirrungen des Alltags.

Natürlich schreckt der ärztlich geprüfte Fasten- und Gesundheitstrainer auch nicht vor den ganz großen Fragen der Menschheit zurück: warum wir unter Bewegungsmangel leiden, obwohl es alles „to go“ gibt. Oder wie man eine echte „Mühlviertler Watschn“ von einer herkömmlichen „Fotzn“ unterscheidet.Und der Besucher lernt, wie man existenzbedrohenden Krankheiten - Pokémon Go, Jugendwahn oder Urlaubsstress - mit der beruhigenden Wirkung von Hopfen begegnen kann.Trotzdem sei das Publikum gewarnt:Tränenlachen und Bauchmuskelkater gehören zu den häufig beobachteten Nebenwirkungen der Auftritte von Mario Sacher...Näheres zu Mario Sacher:Wann: am Fr. 11. Mai 2018Wo: in der Lössiade, in der Absberger KellergasseEinlass und Kartenverkauf: ab 19.00 UhrBeginn: 20.00 UhrEintritt: € 15,- freie Sitzplatzwahl!Im temperierten Veranstaltungskeller sorgen gepolsterte Stühle und eine kuschelige Decke für Ihr Wohlbefinden!Zusätzlich gibt es in beiden gut geheizten Presshäusern ein Buffet-Angebot, mit Gulaschsuppe, Brötchen, Kuchen, Kaffee, Tee, Limonaden und Weinen!Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen Ihnen eine gute Anreise!Kartenreservierung bei Martin Schmit unter:Tel. 0650 8707309Oder per Mailreservierung: