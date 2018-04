24.04.2018, 21:52 Uhr

Neben 16 weiteren Kapellen, die sich der Jury stellten, konnte unsere Jugend unter der Leitung von Kapellmeister Johannes Dorn mit dem Selbstwahlstück "Checkpoint Ouvertüre" und "Journey through the Highlands" als Pflichtstück in der Stufe A mit 87,67 Punkte einen sehr guten Erfolg erzielen.