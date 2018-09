Itokai ermöglichte kostenloses Kickbox Training für Jugendliche

16.09.2018, 14:05 Uhr

Kampf beenden

Kampfkunst hat als zentrales Thema die Gesunderhaltung, Entwicklung und Schutz des eigenen Körpers und Geistes. Durch die kulturspezifische Prägung kommen Aspekte wie Ganzheitlichkeit und Multifunktionalität zur Anwendung. Dadurch hat sie neben der Anwendung effektiver Kampftechniken hinaus das Ziel eine Anleitung zu sein für eine bewusste Lebensweise. Kampfkunst ist also die Kunst den Kampf zu beenden bzw. gar nicht erst entstehen zu lassen. Mit Kampf ist dabei aber nicht nur die menschliche Aggression gemeint, sondern auch alles andere, was unserer Gesundheit schaden würde. Dazu gehören u.a. auch Fehlbelastung, falsche Ernährung, etc.. Es geht also um die Gesunderhaltung im Ganzen.