TAEKWONDO – EM - BRONZE für Savo Kovacevic

15.05.2017, 10:40 Uhr

Das erste Mal gelang ihm dies im Jahre 2015 gemeinsam mit Andreas Brückl und Tobias Treu im Team Junioren. Und auch diesmal ist es eine gemeinsame Leistung, mit der der junge Tullner es an die Spitze im Europäischen Feld der Poomsaeläufer schafft.Mit Nationalteam Kollegin Sigird Walch vom Verein Tragwein, läuft Savo Kovacevic im Paar Bewerb der Junioren zu Höchstformen auf und holte vergangenes Wochenende in Rhodos (GRE) die erste von insgesamt vier Bronzemedaillen des österreichische Nationalteams.

Bereits einige Tage vor dem Start der EM reiste Savo nach Rhodos um sich zu akklimatisieren und erste Trainingseinheiten mit Bundestrainer GM (GroßMeister) Young-Hee KIM zu absolvieren. Sobald auch der Rest des österreichischen Nationalteams eingetroffen war ging es an die täglichen Vorbereitungen und Trainings.Dank des guten Team-Spirits in der Truppe, für den vor allem die mitgereisten Stützpunkttrainer Gerhard Hessl und Martin Seelos sorgten, bestand die Vorbereitung vor Ort nicht nur aus hartem Training sondern auch aus gemeinsamen Erkundungstouren durch die griechische Altstadt .Erster Einsatztag für Savo war Sonntag 07.05.2017 beim Bewerb Junioren männlich.Mit 29 Teilnehmern eine der ganz großen Klassen. Der Tullner startete in der Vorrunde mit den gelosten Formen SA-Jang (Donner+Blitz) und YUK-Jang (Wasser) wo er vor allem seine hohen Kicks gut platzieren konnte. Ohne Problem ging er mit seinen Punktewertungen ins Halbfinale wo ihn die Formen OH-Jang (Wind) und PAL-Jang (Ebene – aus der alles wächst) erwarteten. Hier wurde die Luft schon dünner, denn nur die besten acht stiegen ins Finale auf. Mit dabei auch Savo Kovacevic!Im Finale mit den Formen CHIL-Jang (Berg) und der Meisterform KUMGANG (Diamant – zu hart um gebrochen zu werden) waren vom Timing her zwei sehr abwechslungsreiche Formen zu laufen.Savo schaffte es mit seiner Performance sogar den deutschen VizeWeltmeister zu überholen, kam aber trotzdem nur auf den hervorragenden sechsten Platz. Nach über dreieinhalb Stunden Bewerbsdauer und nicht ganz zufrieden mit der eigenen Leistung ging es wieder in den Schoß des Teams und der internationalen Freundesgemeinde, um Kraft und Inspiration für den kommenden Tag zu tanken.MO 08.05.2017 – Paarlauf Junioren.Ein neuer Tag - eine neue Herausforderung. Explizit auf dieses Ereignis war in den letzten Trainingswochen und Tagen hingearbeitet worden. Savo Kovacevic und Sigrid Walch hatten sich nicht nur in den Kadertrainings auf einander eingestimmt. Die beiden nutzten im Vorfeld jede sich bietende Gelegenheit. Unterstütz von den Stützpunkt- und Heimattrainer, arbeiteten sie gemeinsam an ihrer Synchronität und Präsentation der Formen.15 Juniorenpaare aus den Top Formenlaufnationen gingen bei dieser EM an den Start. Und das österreichische Paar zeigte was in ihm steckte. Bereits in der Vorrunde mit den Formen CHIL-Jang (Wind) und TAEBAEK (Heiliger Berg) waren zwei Formen gelost worden, die den Paaren besonders in den Richtungswechseln sehr leicht Schwierigkeiten bereiten konnten. Besonders in den dynamischen Teilen der TAEBAEK wo jeder Stellungswechsel enorm viel Genauigkeit bedarf konnten Savo und Sigrid punkten. Sie zogen ohne Probleme im oberen Führungsdrittel in das Semifinale ein.Hier erwarteten Sie die Formen SA-Jang (Donner+Blitz) und KUMGANG (Diamant-zu hart um gebrochen zu werden), welche zu den Paradeformen des Österreichischen Junioren Paares gehört.Kraftvoll, und präzise setzten Savo und Sigrid jede Technik und jede Stellung, was sich auch in Top Noten für die Präsentation widerspiegelte.In der Gruppe der besten Acht ging es nun ins Finale. Als erste zu laufende Form war OH-Jang (Wind) gezogen worden. Eine sehr ausdrucksstarke und vor allem durch die dynamischen Wechsel von Kick-, Block- und Kontertechniken eindrucksvolle Form. Savo und Sigrid liefen diese in technischer Perfektion und kraftvoller Präsentation. (Siehe Bild OH-JANG)Als zweite Form stand die Meisterform KORYO (Korea-der Gelehrte) auf dem Plan. Diese Poomsae gehört zu den schwierigsten in der Ausführung und Präsentation. Insbesondere der doppelte Seitwärtsfußkick (Godup Yop Chagi) in Knie und Kopfhöhe, der ohne absetzen ausgeführt wird ist eine der schwierigsten Techniken in dieser Form. Und auch hier brillierten die Österreicher. Sicher in der Ausführung und jede Technik synchron am Punkt einrastend, zweigten Savo und Sigird, dass sie zur Spitze der Europäischne Poomsae Paare gehören.Entsprechen waren auch die Wertungen, die das österreichische Paar mit dem Tullner und der Tragweinerin auf den dritten Platz und somit aufs Stockerl hoben.„DANKE! Ich will einfach nur allen DANKE sagen! Es ist ein unglaubliches Gefühl, wenn man bei der Europameisterschaft dabei ist, und dann ganz besonders, wenn man es schafft eine Medaille zu bekommen. Hier will ich mich unbedingt bei Sigi bedanken. Wir trainieren schon so lange zusammen und wissen, dass wir es gemeinsam schaffen können ganz oben mitzumischen. Danke Sigrid, dass Du Dir die Zeit nimmst und auch die Strapazen in Kauf nimmst die nötig sind, dass wir gemeinsam trainieren können. Ein ganz großes Danke auch an unseren Technischen Direktor Raimund Vaseghi und an die drei Stützpunkttrainer! An Martin Beranek vom Stützpunkt Stockerau, der diesmal nicht dabei sein konnte, aber bei dem ich jeden Freitag im Landeskadertraining stehe. An Gerhard Hessl vom Stützpunkt Tragwein und Martin Seelos vom Stützpunkt Fieberbrunn für die fabelhafte Unterstützung und das Coaching. An das gesamte Nationalteam und an meine vielen internationalen Freunde – we are Family!Mit großem Respekt und Hochachtung möchte ich auch unserem Bundestrainer GM Young-Hee KIM danken. Kein anderer kann so wie er jede Bewegung und jeden Fehler analysieren und ausbessern. Meister KIM, ohne sie wäre ich noch nicht da, wo ich heute bin.Und die beiden wichtigsten Institutionen habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Da ist einmal mein Verein, der Taekwondo Club Tangun Tulln. Meine Trainer und alle Sportler stehen wie ein Mann hinter mir. Ich brauch nur an das Facebook Posting denken, wo mir alle die Daumen drücken für die EM. Euch allen DANKE – diese Bronze habt ihr mitermöglicht.Und mein allergrößter DANK geht an meine Mama und meinen Papa. Nicht nur, dass sie mir in allen Belangen zur Seite stehen und Hilfe geben wo es nur geht. Ich weiß, worauf ihr verzichtet, damit ich meinen Traum leben und erleben kann. Ich kann Euch gar nicht genug dafür danken. Dafür weiß ich, dass ihr Euch mit mir freut und immer mit Euren Gedanken bei mir seid. DANKE!“ – sagt Savo Kovacevic.ERFOLGE:Savo KOVACEVICEM-BRONZE – Poomsae Paar Junioren