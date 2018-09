TAEKWONDO – Training mit Bundestrainer GM Kim Young Hee 8. DAN

17.09.2018, 12:12 Uhr

Stets auf dem neuesten Stand sein! Eine wichtige Maxime von Top Leistungssportlern und ihren Trainern. So auch für Savo Kovacevic und die Tullner Taekwondoins des Poomsae/Schattenkampf Kaders. Gemeinsam mit Obmann GM Dietmar Brandl und Tangun Poomsae Trainerin Margit A. Danek nutzten einige ausgewählte Sportler die Möglichkeit gemeinsam mit dem Bundeskadertrainer zu üben. Mit dabei Sandra Kadanka, ehemals erstes Poomsae Nationalteam Mitglied des Tangun Tulln.

„Der Schweiß ist dieses Wochenende wahrlich in Strömen geflossen. Aber ich bin ja auch keine 17 mehr.“; lächelt Sandra Kadanka. „Familie und Beruf gingen in den letzten zehn Jahren zumeist vor. Aber nun habe ich wieder etwas Luft und es zieht mich wieder zu meiner alten Leidenschaft, dem Taekwondo.Ich verbinde so viele schöne Erinnerungen und Erfolge damit, dass ich mich frage, wie ich es all die Jahre ohne ausgehalten habe.Allerdings komme ich mir derzeit wie in meinen Anfangstagen vor. Es haben sich so viele Kleinigkeiten in der technischen Ausführung geändert, dass ich von neuem beginne jede Technik korrekt aufzubauen. Und wenn die Mühe dann mit einem ´Oh – das ist jetzt viel besser, gut gemacht´ vom Bundestrainer gelobt wird, baut einen das schon mächtig auf.Ganz besonders wenn man vorher von den Trainingskollegen im Landeskader hört –´Du läufst die Form aber schon noch ziemlich OLD STYLE´.Nichts desto trotz – ich arbeite an mir. Und in nicht allzu ferner Zukunft möchte ich auch wieder bei Meisterschaften auf der Matte stehen. Nur, wer mich kennt weiß, dass ich diesen Schritt erst mache, wenn ich von mir und meiner Leistung wirklich überzeugt bin. Ich bin mir selbst zumeist die schärfste Kritikerin. Da musste auch Didi (Obmann Dietmar Brandl) als mein Trainer, in den früheren Jahren schon mal ein Machtwort sprechen und mich auf die Matte jagen.Was mich besonders motiviert ist auch der Nachwuchs. Schon klar – mit Savo Kovacevic haben wir ein wahres Ausnahmetalent, das Tag und Nacht an sich arbeitet.Aber auch die Kinder und Jugendlichen die nachrücken haben Freude und Ehrgeiz, im Formenlauf und Schattenkampf Erfolge zu erzielen.Was meine Vereins- und Trainerkollegen hier beim Taekwondo Tangun Tulln auf die Beine stellen ist mehr als grandios. Man sieht es bei jedem Training wenn da bis zu 40 Kinder und Jugendliche in den Garderoben herum wuseln und dann auf ein Kommando in Zweierreihe stehen um in den Dojang (Turnsaal) zu treten, dann hat das schon was. „; freut sich Sandra Kadanka.