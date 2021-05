Die Vorbereitungen rund um das neue ÖGJ-Jugendzentrum Feldkirchen an der Donau nehmen Fahrt auf.

FELDKIRCHEN. Vor kurzem fand die offizielle Schlüsselübergabe an den Betreiberverein OÖ Jugendcenter-Unterstützungsverein statt. Dabei wurde den vielen Freiwilligen, welche das Jugendzentrum in ihrer Freizeit auf Vordermann gebracht haben, gebührend gedankt. Der Treffpunkt für die Jugend nimmt schon Gestalt an. Die Inneneinrichtung ist bereitgestellt und wartet nur noch auf die Jugendlichen. „Wir suchen aktuell eine engagierten und erfahrenem Leiter für das Jugendzentrum. Darauf legen wir großen Wert, denn Jugendarbeit ist Herzenssache und der Grundstein für ein gut funktionierendes Jugendzentrum“ so Stefan Reichl, Vereinsleiter des OÖ Jugendcenter-Unterstützungsverein (JCUV). Alle Informationen zur Bewerbung findet man auf jcuv.at/jobs.

Breites Angebot für die Jugendlichen

Die Jugendlichen bekommen im JUZ ein breites Angebot an Beschäftigungsmöglichkeiten. Vom Wuzzeltisch, Dartsscheibe bis hin zu Brettspielen und einem Billardtisch wird vieles geboten. Außerdem gibt es ein abwechslungsreiches Monatsprogramm, bei dem die Jugendlichen mitreden können. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Themen Lehre und Ausbildung. Dazu sind schon Berufsorientierungs- und Bewerbungsworkshops geplant.

Mehr Informationen zum ÖGJ-JUZ Feldkirchen an der Donau auf jcuv.at/feldkirchen und facebook.com/juzfeldkirchendonau