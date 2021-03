URFAHR-UMGEBUNG. Das Exit-sozial, Verein für psychologische Dienste, veranstaltet am Dienstag, 20. April, ab 19 Uhr einen Online-Trialog über die Plattform Zoom zum Thema "Psychisch Krank – was hilft?". Der Trialog ist ein kostenloses und anonymes Gesprächsforum für Menschen mit psychischen Problemen, deren Angehörige und Menschen, die im psychosozialen Bereich arbeiten. Anmeldung per Mail an service@exitsozial.at bis spätestens 19. April. Es ist nur eine begrenzte Teilnehmerzahl möglich.