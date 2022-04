Ein 24-jähriger Probeführerscheinbesitzer war in Ottensheim in der 70er-Zone mit 167 km/h unterwegs.

OTTENSHEIM. Eine Polizeistreife führte in der Nacht zum 15. April 2022 auf der B127 im Gemeindegebiet von Ottensheim in einer 70er-Zone Geschwindigkeitsmessungen durch. Gegen 1.35 Uhr raste ein Wagen mit 167 km/h durch. Als der 24-jährige bosnische Lenker aus dem Bezirk Rohrbach das Anhaltezeichen bemerkte, hielt er etwa 300 Meter später an. Bei der Kontrolle gab der Probeführerscheinbesitzer an, dass ihn ein Freund angerufen habe und ihn dringend brauchen würde. Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein ab.