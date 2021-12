HELLMONSÖDT. Ein 29-jähriger Alkolenker aus Urfahr-Umgebung war am 15. Dezember 2021, gegen 20.25 Uhr auf der Kirchschlager Straße in Richtung B126 unterwegs. Im Gemeindegebiet von Hellmonsödt bog er auf der B126 links Richtung Zwettl ab und stieß dabei mit dem Auto einer 21-jährigen Linzerin zusammen, die Richtung Linz fuhr. Die junge Frau wurde leicht verletzt und mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Linz gebracht. Beim Mann wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,16 Promille ergab. Er wird angezeigt.