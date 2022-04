Eine aufmerksame Nachbarin hörte in ihrem Wohnblock Schreie und verständigte daraufhin die Polizei. Diese fand nach längerer Suche einen 77-jährigen Pensionisten, hilflos am Boden liegend, in seiner Wohnung. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde er ins Ordensklinikum Barmherzige Schwestern in Linz eingeliefert.

URFAHR-UMGEBUNG. Am 9. April gegen 5:25 Uhr vernahm eine 24-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in ihrer Wohnung einen leisen Hilferuf. Sie vermutete ihn aus einer Nachbarwohnung und verständigte deshalb die Polizei. Da die Polizisten vorerst im Wohnblock keine diesbezüglichen Wahrnehmungen machen konnten, überprüften sie gemeinsam mit dem Hauseigentümer auch sämtliche Wohnungen im Erdgeschoß.

Pensionist lag hilflos am Boden

In einer Wohnung fanden sie schließlich den alleinstehenden 77-jährigen Pensionisten in seinem Wohnzimmer am Boden liegend. Er war ansprechbar, konnte aber aufgrund seiner stark eingeschränkten Bewegungsmobilität allein nicht mehr aufstehen und benötigte deshalb Hilfe. Nach der Erstversorgung durch den Hausärztlichen Notdienst und den Rettungssanitätern wurde der Verletzte in das Ordensklinikum der Barmherzigen Schwestern in Linz eingeliefert.