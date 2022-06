„Wir haben die passende Jacke für Dich!“ Unter diesem Motto sucht das OÖ. Rote Kreuz freiwillige Mitarbeiter. Um noch mehr Menschen für ein freiwilliges Engagement zu begeistern, haben sich die Ortsstellen Unterstützung geholt in Form von lebensgroßen Aufstellern.

URFAHR-UMGEBUNG. Mehr als 1.300 Menschen engagieren sich freiwillig beim Roten Kreuz Urfahr-Umgebung. Zwei davon sind Angelika Tröbinger (l.) und Katharina Schilcher (r.), Rettungssanitäterinnen an der Ortsstelle Kirchschlag. Anderen helfen zu können und die Gemeinschaft an der Ortsstelle waren wesentliche Gründe für ihre Entscheidung, die Ausbildung zu machen. Angelika und Kathi waren auch gleich bereit, sich „klonen“ zu lassen, um andere zu ermutigen, sich ebenso beim Roten Kreuz zu engagieren.

43 Aufsteller

Die insgesamt 43 lebensgroßen Aufsteller im Bezirk Urfahr-Umgebung verkörpern die Kraft der Freiwilligkeit in der Region. Sie tragen bereits die Rote Jacke und stehen für das soziale Zusammenleben vor Ort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den fünf Ortsstellen leisten jährlich über 188.800 freiwillige Stunden und stärken mit ihrem Engagement ein engmaschiges Netzwerk der Hilfe. Sie kommen aus allen Regionen, Berufs- und Altersgruppen. „Das, was sie leisten ist systemrelevant aber nicht selbstverständlich“, bringt es Bezirksgeschäftsleiter Peter Haslinger auf den Punkt.

In allen Bereichen

Um allen Anforderungen der Zukunft nachzukommen, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen und unser Zusammenleben positiv mitzugestalten, sucht das OÖ. Rote Kreuz freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie helfen, wenn andere Menschen Hilfe brauchen. „Egal, ob im Rettungsdienst, im Besuchsdienst, bei Essen auf Rädern, als Mitarbeitende in unseren Rotkreuz-Märkten, in der Arbeit mit Jugendlichen oder in den vielen anderen Bereichen. Wir haben die passende Jacke“, erklärt Bezirksgeschäftsleiter.

Die nächsten Rettungssanitäter-Ausbildungen im Bezirk:

Sommerkurs (Intensivkurs): Start: 13. Juli

Herbstkur (berufsbegleitend): Start: 10. September

Infos und Anmeldung:

uu-kurse@o.roteskreuz.at oder Tel.: 0732/7644-403

www.passende-jacke.at