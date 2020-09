Er heißt Moritz Zehetleitner, kommt aus Wartberg ob der Aist und er ist jung, ambitioniert und voller Tatendrang – der neue Pächter des Schweinbacher Sportgasthauses.

Im Frühjahr hat Mo‘ die Hotelfachschule in Bad Leonfelden abgeschlossen und arbeitet derzeit auf der MS „Linzerin“, einem Ausflugs- und Veranstaltungsschiff auf der Donau. Mit voller Rückendeckung seiner Eltern wagt der 18-Jährige den Sprung in die Selbständigkeit. Bereits am 10. September wird er das Sportgasthaus am Schweinbacher Sportplatz unter dem Namen „Time Out“ neu eröffnen.

Die Sportunion Schweinbach wünscht Moritz alles Gute und wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit!