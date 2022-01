Dienstagabend wurde die Feuerwehr Alberndorf zu einer Personenrettung alarmiert.



ALBERNDORF. Ein Mann ist am Dienstagabend aus noch ungeklärter Ursache in das eiskalte Wasser eines Teiches in Alberndorf gestürzt. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, war die Person bereits aus dem Wasser gerettet. Der Verletzte wurde vor Ort reanimiert und anschließend vom Notarzt begleitet ins Krankenhaus gebracht. Weitere Informationen folgen.