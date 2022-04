NEUSSERLING. Mehr als 200 Teilnehmer ließen sich vom kalten Wind und nur fünf Grad über Null nicht abschrecken und begaben sich am Karsamstag auf die "Hoffnungstour". Michael Roither ist der Organisator dieses Rad-Charity-Events, der bereits zum sechsten Mal ausgetragen wurde. Zwei Mountainbike und zwei Rennradstrecken sowie eine E-Bike-Runde standen den Sportlern zur Auswahl.

Knackige MTB-Strecke

Die BezirksRundSchau stellte diesmal selbst einen Fahrer. Geschäftsstellen-Leiter Thomas Bargfrieder gönnte sich die große Mountainbike-Runde in der "Gruppe Mario Mayer". 43 Kilometer und 1.180 Höhenmeter erwartete die Biker. Von Neußerling ging es ins Große Rodltal nach Gramastetten, beim Sägewerk Breuer führte der Weg steil Richtung Wieshof und dann nach Lassersdorf. "Die Ausfahrt war super organisiert. Die Guides gaben das Tempo vor und sicherten die Strecke, wenn Bundesstraßen überquert wurden", sagte Bargfrieder. Von Lassersdorf ging es im Gelände wieder nach Neußerling, wo die Fahrer die Labstation nützten. Harte Würste, Knacker, Müsliriegel und Energydrinks – Bikerherz was willst du mehr! Nach 20 Minuten Pause machten sich Teamleader Mario Meyer & Co auf den Weg Richtung Neudorf und Waxenberg. Schließlich mussten sie noch den Hansberg bezwingen. Die Biker belohnten sich oben mit einem Bier beim Getränkeautomaten. Dann ging’s retour nach Neußerling.

Versteigerung im Gasthaus "Mitten in der Welt"

Spätestens um 14 Uhr waren alle im Ziel und versammelten sich im Gasthaus "Mitten in der Welt" in Neußerling. Die größte Gruppe, die "Gramastettner Montagsrunde" erhielt ein 50-Liter-Bierfass als Belohnung. Die Geldspenden und auch die Einnahmen aus der Versteigerung von Sachpreisen kommt in diesem Jahr einem jungen Gramastettner Familienvater zugute, der durch den Tod seiner Frau in finanzielle Bedrängnis geraten ist.