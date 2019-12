Am 29. Dezember 2019 gegen 22:30 Uhr wurden zwei Anrainer in Rottenegg durch einen lauten Knall geweckt. Die beiden konnten erkennen, dass drei bislang Unbekannte eine Telefonzelle beim Bahnhof mit Böllern gesprengt hatten.

BEZIRK URFAHR-UMGEBUNG. Die Telefonzelle wurde dadurch massiv beschädigt und die Glassplitter über die angrenzende Bundesstraße B 127 und den Zugangsbereich des Bahnhofes verteilt. Einer der beiden Zeugen filmte die Unbekannten bei der Flucht. Die Auswertungen der Aufnahmen sind noch Gegenstand von Ermittlungen. Etwaige weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ottensheim unter der Telefonnummer 059133 4337 in Verbindung zu setzen.