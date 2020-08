OTTENSHEIM. Am 14. August 2020 präsentierte Fraktions- & Parteiobmann Moritz Hagenauer (ÖVP), gemeinsam mit seinem Team am Ottensheimer Freitagsmarkt die Themen zum

größten kommunalpolitischen Ideenwettbewerb, der in Ottensheim jemals stattfand. Sechs Wochen lang wird es die Möglichkeit geben am Wettbewerb teilzunehmen (Zeitraum 15.8.-30.9.2020). Sechs Themengebiete werden dabei zur Wahl gestellt. Sechs Gewinner werden durch eine externe Jury nach verschiedenen Kriterien ermittelt. Den Gewinnern winkt jeweils ein 100 € Gutschein für die Ottensheimer Gastronmiebetriebe. Mehr Infos: www.ideenchallenge.at