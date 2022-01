Die WKO Urfahr-Umgebung stellt mit dem GUUTE Award regional verantwortungsbewusste Betriebe auch 2022 ins Rampenlicht. Die Bewerbungsmöglichkeit läuft bis 21. März.

URFAHR-UMGEBUNG. Der Bezirk Urfahr-Umgebung hat sich auch in Krisenzeiten als sichere, zuverlässige Wirtschaftsregion bewährt. Verantwortlich dafür sind in ganz entscheidendem Maße die leistungsorientierten GUUTE Unternehmen, die schon bisher die Aufwärtsentwicklung dieser Mühlviertler Region geprägt haben. Für die WKO Urfahr-Umgebung jetzt umso mehr Anlass, die Besten von ihnen heuer bereits zum 18. Mal auf das Podest zu hieven, um sie mit dem GUUTE Award auszuzeichnen. „Ausgezeichneter wirtschaftlicher Erfolg alleine reicht aber nicht aus, um diese gewichtige Trophäe aus Granit und Metall in Empfang nehmen zu dürfen“, rückt WKO-Obfrau Sabine Lindorfer das regionale Verantwortungsbewusstsein als ganz besonderes Kriterium in den Vordergrund, das die Bewerber aus der mittlerweile mehr als 400 GUUTE Betriebe großen UU-Unternehmerfamilie für eine Prämierung mit diesem begehrten Wirtschaftspreis qualifiziert.

Verleihung am 5. Mai

Geplant ist, die GUUTE Awards 2022 im Rahmen des Frühlingsempfangs der WKO Urfahr-Umgebung am 5. Mai im Linzer WKO-Gebäude an die diesjährigen Preisträger zu verleihen. Bewerbungen um diesen regionalen Wirtschaftspreis sind bis 21. März möglich, lädt WKO-Bezirksstellenleiter Franz Tauber die UU-Betriebe ein, die Bewerbungs- und Kundenbefragungsbögen bei der WKO Urfahr-Umgebung,unter Tel. 05-90909-5800 oder per Mail an urfahr-umgebung@wkooe.at, anzufordern.

Verschiedene Kriterien

„Ausgezeichnet werden mit dem GUUTE Award 2022 jene Unternehmen, die die vier GUUTE-Werte ,Regionalität‘, ,Qualität‘, ,Kooperation‘ und ,Innovation‘ in vorbildlicher Weise leben“, so Tauber. Für die Bewertung ziehen die Juroren außerdem neben den Unternehmensdaten, die über den jeweiligen Branchenkennzahlen liegen müssen, auch die Auswertung einer Kundenbefragung heran. Seit dem Jahr 2005 konnten bislang 57 GUUTE Betriebe mit dieser GUUTE Trophäe ausgezeichnet werden, zwei davon bereits zweimal und vier Unternehmen dürfen sogar auf den 3. GUUTE Award in Gold stolz sein. Was Bezirksstellenleiter Franz Tauber ebenso mit Stolz und Freude erfüllt: Alle bisherigen GUUTE-Award-Preisträger sind nach wie vor als erfolgreiche Unternehmen für die Region Urfahr-Umgebung im Einsatz.