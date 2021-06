WALDING. Die Trainerpartnerschaft rund um „blauerDUNST adé“ und „LAUT ist kein Argument.“ veranstaltet am 18. Juni 2021 den bereits zweiten Tag der offenen Online-Tür für seine Kunden. Personalentwickler greifen bei psychologischen, gesellschaftlichen und soziologischen Fragestellungen auf die Unternehmensberatung von Werner Höretzeder aus Walding zurück. 17 erfahrene Trainer und Therapeuten umfasst das engmaschige Netz, das Höretzeder im Laufe von seiner 17-jährigen Beratertätigkeit um sich aufgebaut hat.

Schulungspackages

Von der Psychoedukation fürs Homeoffice über Resilienz, Suchtprävention bis hin zu Medienkompetenz, Demokratie, Konfliktmanagement oder „Wilde Küche“ werden in individuellen Schulungspackages zusammengestellt. Ein spezielles Lehrlingsformat verbindet die Themen begreifbar durch ein zugrundeliegendes Lehrlingsprojekt, welche wahlweise über ein Lehrjahr oder die gesamte Lehrzeit laufen können.

Auf die Frage, was die Beratung und Schulungen von Höretzeder besonders machen, antwortet dieser: "Das Besondere ist, dass viele meiner Kollegen, wie ich selbst, vor dem akademischen Abschluss durchaus handfeste Ausbildungen erhalten haben." So sind Beispiel ein Kellner, ein Installateur, ein Filmvorführer, ein Sozialarbeiter, ein Berufssoldat, ein Journalist, ein Bauerund ein Touristiker im Team. "Derart breiter Input bringt immer wieder höchst innovative Konzepte hervor, welche unsere Kunden zu schätzen wissen."

Am Tag der offenen Online-Tür können Personalverantwortliche sich Ideen für ihre Schulungen holen und sich im jeweiligen Fachgebiet vertiefend unterhalten. Die Veranstaltung findet via Zoom statt. Breakout-Räume stellen sicher, dass individuelle Gespräche geführt werden können. Die Trainer-Räume sind von allen Teilnehmenden frei wählbar.

Anmeldung oder Fragen an: laut@laut.co.at - 0699/15999017 oder info@blauerdunst.at – 0680/2145159.

Weitere Infos:

Im Schulungskatalog gibt es Infos über das Gesamtangebot im Bereich Psychologie und Personalentwicklung. Für Lehrlinge gibt es ein spezielles Lehrlingspackage!

Folgende Protagonisten/innen finden Sie im Team:

Robert Brandstetter – St. Marienkirchen a.d. Polsenz

Werner Höretzeder – Walding

Marion Humer – Wels

Marion Pöllinger – Gallneukirchen

Lucas Sorge – Wien

Nina Wiesinger-Kvesic, Walding

Martin Brunnbauer – Walding

Roswitha Druckenthanner – Linz

Maria Ebner – Linz

Pamela Hölzl – Engerwitzdorf

Silja Kempinger – Pichling

Beate Artes – Ottensheim

Markus Kaiser-Mühlecker – Kematen a.d. Krems

Claudia Schallauer – Wels

Manuel Thalhammer – Linz