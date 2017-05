Jubifest 2017: Erstmals wird der Mister Sterngartl-Gusental gewählt

Kaum zu glauben, aber das Jubifest der FF Amesschlag in Bad Leonfelden wird noch größer, besser und geiler als je zuvor. Von Freitag, 21. Juli bis Sonntag, 22. Juli geht es über die Bühne. Am Freitag haben sich beim "Dance Inferno" die besten DJ’s angesagt und samstags sind die Troglauer Buam der Headliner bei der "Trachten Gaudi". Beim "Familien Event" am Sonntag steigt nicht nur der Frühschoppen und ein Kinderprogramm, sondern am Nachmittag wird zum ersten Mal der Mister Sterngartl gewählt. Für Hochspannung ist gesorgt!

BAD LEONFELDEN. DJ Wolf Le Funk braucht keinen Vollmond um mit seiner handgefertigten Wolfsmaske zu den aktuellen Charthits ins Mikrofon zu heulen. Er präsentiert beimamseine neue "Wolf-Show". Auch Österreichs beste und wahrscheinlich attraktivste Djane Dominique Jardin bedient das Mischpult, bevor DJ Nexo in Richtung House, Elektrohouse und RNB auflegt – vermutlich bis zum Morgengrauen. Auf die Gäste wartet am Freitag ebenso eine erhöhte Lounge, Special Drinks for Free und Gratis-Häppchen.

Dirndl, Lesenhosen & die Troglauer Buam

Frühschoppen & Mister Sterngartl

Alle Freunde von Dirndln, Lederhosen und Schlagermusik kommen bei deramvoll auf ihre Kosten. Schon am Nachmittag geht’s los mit einem Riesenwuzzlerturnier (5 Spieler pro Team können sich auf der Homepage anmelden) und dazu legt DJ Nexo live auf. Abends ist DJ Matty Valentino für das Warm-up zuständig. Nach einer Trachtenmodenschau gibt’ Heavy Volxmusic von den Troglauer Buam. Die FF Amesschlag empiehlt den Special-8er-Tisch (1 reservierter Tisch für 8 Personen, Preis € 169, 8 x Eintritt, 8 x Essen, 8 x Getränke, 8 x Jägermeister, 8 x SüßesBuchung auf der Homepage Gemütlich wird in den Sonntag mit dem "Familien Event" gestartet: Nach dem Festgottesdienst folgt ein Festakt, den die Trachtenmusikkapelle Vorderweißenbach begleitet. Ein neues Mannschaftstransportfahrzeug und Rettungsgeräte werden dabei gesegnet. Die Moderation des "Familien Event" übernimmt Tom Schmäl. Am Frühschoppen spielt die Stimmungsband die "Die Dorfstürmer". Das Kinderprogramm mit Hüpfburg, Malecke und noch mehr ist gesponsert von McDonald’s in Freistadt.Viele sind auf die erstmalige Wahl des "Mister Stergartl-Gusental" gespannt. 14 Kandidaten stellen sich der Wahl in drei Durchgängen. Moderation: Katrin Wachauer von Radio OÖ.Klara Pöschl (Modelagentur Look for Models)Michelle Herndler (Kandidatin der Miss OÖ Wahl 2017)Verena Karl (amtierende Miss Sterngartl Gusental)Paul Anzinger (BezirksRundschau UU)Elisabeth Keplinger-Radler (Mühlviertel TV)Gerhard und Maria Zauner (Partyhaus Cabrio)Sämtliche Einnahmen des dreitägigen Jubifestes werden zum Ankauf von Ausrüstung für die FF Amesschlag verwendet. Es gibt auch eigene Heimbringerdienste. Mehr Infos & Tickets: Jubifest 2017