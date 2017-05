Zum 42. Mal heben die Touristiker ab

BAD LEONFELDEN. Ums Thema Fliegen dreht sich heuer alles beim 42. Baletour Tourismusball in der Tourismusschule Bad Leonfelden. "It’s time to fly" heißt es am Freitag, 12. Mai, um 20 Uhr. Einlass ist schon um 19 Uhr. Ein Highlight sind am Tourismusball die verschiedenen Bars, wie Fallschirmbar, Absturzbar oder First Class Sektbar. In der "Arrival Hall" gibt es ein reichhaltiges Buffet mit Big-Band-Begleitung. In der Blackbox stehen die DJ von Coverrun am Mischpult. Für die Freunde der Live-Musik ist Jack The Busch dabei (Abendkleidung obligat, VVK 17€/AK 19€).