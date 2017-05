Ehrung verdienter Persönlichkeiten in Gramastetten

04.05.2017, 15:46 Uhr

Der Gemeinderat unter Bürgermeister Andreas Fazeni ehrte 24 herausragende Persönlichkeiten für Verdienste in und für Gramastetten und weit darüber hinaus. Die Überreichung der Ehrenringe, Ehrennadeln und Ehrenmedaillen fand im Rahmen eines Festaktes im Gramaphon statt.

GRAMASTETTEN. Geehrt wurden bekannte Gramastettner aus dem Pfarrleben, der Kommunalpolitik und verschiedenen Vereinen. Fazeni betonte an diesem Abend. wie stolz er ist, dass so großartige Persönlichkeiten sich am aktiven Leben in Gramastetten beteiligen.Erstmalig wurden in diesem Jahr Ehrenmedaillen der Marktgemeinde Gramastetten überreicht. Geehrt wurden u. a. für ihre internationalen Erfolge: Maria Hofstätter – sie war in mehreren gesellschaftskritischen Kino- und Theaterrollen zu sehen – Wakeboarder Daniel Fetz, Judoka Gertrude Ginterseder, Bogenschützin Maria Steidl, Sensenmäherin Ingrid Riedl geb. Mittermüllner und Billardspieler Daniel Guttenberger Billiard für Teilnahmen an Europa- und/oder Weltmeisterschaften sowie Georg Altmüller für seine vielfältigen Erfolge. Thomas Rudlstorfer empfing die Ehrenmedaille für seine Goldmedaille bei der EuroSkills Berufsmeisterschaft in Göteborg.