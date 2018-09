100 Jahre Österreich: Wir suchen Rezepte von damals

14.09.2018, 12:43 Uhr

Anlässlich der 100 Jahre Republik Österreich sucht die BezirksRundschau Urfahr-Umgebung Kochrezepte aus dieser Zeit.

BEZIRK. Für die "JubiläumsRundschau", Erscheinungstermin Kalenderwoche 43, begibt sich die BezirksRundschau Urfahr-Umgebung auf die Suche nach Rezepten, welche etwa 100 Jahre alt sind. Diese können aus alten Kochbüchern sein, oder genauso von Oma oder Uroma. Die Rezepte können handschriftlich oder in alten Kochbüchern abgedruckt sein.Eine Auswahl der Rezepte wird schließlich in der "JubiläumsRundschau" veröffentlicht.

Wenn Sie ein Rezept aus dieser Zeit haben, laden Sie bitte das Foto einfach am Ende des Beitrags hoch. Sie können es aber auch an die Mail-Adresse urfahr.red@bezirksrundschau.com senden. Oder Sie schicken es an unsere Geschäftsstelle:Hafenstraße 1-34020 LinzDas Rezept muss unbedingt leserlich sein. Bitte außerdem die Quelle des Rezepts angeben.