Kampf um Grundwasserschongebiet

19.07.2017, 20:00 Uhr

Ein Kiesabbau in Feldkirchen könnte die Grundversorgung mit sauberem Wasser gefährden.

FELDKIRCHEN (reis). Der von der Firma Arthofer aus Hartkirchen seit Jahren angekündigte Kiesabbau auf ihren Grundstücken zwischen dem Gebiet Schloss Bergheim und Unterlandshaag wirbelt viel Staub auf. Die SP-Gemeinderatsfraktion brachte in der jüngsten Gemeinderatssitzung eine Resolution ein, nach der der Landeshauptmann aufgefordert wird, dass er das Grundwasserschongebiet „Nördliches Eferdinger Becken“ ohne Kies- und Schotterabbau verordnen möge. Damit würde laut SP der „maximal mögliche Schutz des Grundwassers“ sichergestellt.

Trinkwasserschutz

Rechtlicher Beistand

Infoabend in Landshaag

Begründet wurde der Antrag mit der Versorgung von rund 350.000 Menschen aus verschiedenen Brunnen, darunter auch ein Teil der Stadt Linz über den Brunnen Hagenau in Goldwörth, mit Trinkwasser aus dem nördlichen Eferdinger Becken. Auch die Gemeindeversorgungsanlage besteht aus zwei Grundwasserbrunnen in Feldkirchen und in Bergheim. Der Schutz des Trinkwassers für hunderttausende Menschen sei höher einzuschätzen als wirtschaftliches Interesse, heißt es in der Resolution.Im Gemeinderat forderte die VP-Fraktion, dass dieser Resolutionstext im Ausschuss besprochen werden sollte. Das wurde abgelehnt. Schließlich wurde die Resolution mit 17 von 31 Stimmen angenommen. Die Gemeinde will sich rechtlichen Beistand für die kommenden Verfahren rund um den Kiesabbau sichern. Damit wird eine Wiener Rechtsanwaltskanzlei betraut. Dafür gab es nur die Zustimmung der SP-Fraktion. Beschlossen wurde vom Gemeinderat auch, die Schutzgebiete für die beiden Grundwasserbrunnen in Feldkirchen und Bergheim „dem Stand der Technik“ anzupassen. Dafür wird die Moser/Jaritz Ziviltechniker GmbH ein wasserrechtliches Einreichprojekt erarbeiten.In der Causa Kiesabbau will die SP verhindern, dass zusätzlich 20 oder 40 Hektar wertvolles Ackerland „vernichtet“ werden. Bisher sei in Feldkirchen auf 100 Hektar Schotter gewonnen worden – das sei genug. Ein Infoabend zum Schotterabbau findet am Donnerstag, 20. Juli, 19 Uhr, im Feuerwehrhaus von Landshaag statt. SP-Fraktionsobmann Roland Etzlstorfer bringt die SP-Meinung auf den Punkt: „Was die Grundversorgung mit sauberem Wasser betrifft, würden wir ein hohes Risiko für die nächsten Generationen eingehen, hätten wir dem Kiesabbau zugestimmt.“