Hiegelsberger: "Drei Fusionen im oberen Mühlviertel für 1. Jänner 2019 geplant"

08.05.2017, 19:13 Uhr

Fahrplan für die geplanten Fusionen zwischen den Gemeinden Afiesel, Ahorn, Helfenberg, Schönegg, St. Stefan und Vorderweißenbach konnte fixiert werden.

LINZ. Die Bürgermeister der sechs fusionswilligen Gemeinden des oberen Mühlviertels konnten im Zuge eines Termins bei Landesrat Max Hiegelsberger den Fahrplan für die geplanten Fusionen beschließen. Landeshauptmann Thomas Stelzer begrüßt den Reformwillen der sechs Gemeinden, der sich ab 1. Jänner 2019 in insgesamt drei Fusionen äußern soll: „Heute konnte in den Fusionsgesprächen zwischen den sechs Gemeinden ein wesentlicher Schritt gesetzt werden. In unterschiedlichen Informations- und Abstimmungsschritten werden sie nun auf ihre Bürger zugehen und nachfolgend die dazu notwendigen Gemeinderatsbeschlüsse fassen. Die Bürgermeister der Gemeinden haben sich heute klar für den Pioniergeist der neuen Zeit ausgesprochen. Unsere Aufgabe ist es nun, sie auf Ihrem Weg zu einer stärkeren interkommunalen Zusammenarbeit bestmöglich zu unterstützen.“

Drei Fusionen

Urfahr-Umgebung wächst

Landesrat Max Hiegelsberger sieht in den heutigen Gesprächen einen entscheidenden Mehrwert für die gesamte Region, der auch aus der Region heraus getragen wird: „Das Ziel der Gemeinden, eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit im Zuge einer Fusion einzugehen, war unumstritten. Die Bürgermeister der sechs Gemeinden haben sich von sich aus auf den Weg gemacht, um die Region nachhaltig zu stärken. Heute wurde der Weg dorthin ausgearbeitet und der Begleitprozess kann beginnen. Es soll dabei eine Fusion zwischen der Gemeinde Ahorn und Helfenberg geben. Afiesel wird seine Ortsteile befragen ob sie mit Helfenberg oder St. Stefan fusionieren möchten und auch Schönegg wird eine Bürgerbefragung starten um den Zusammenschluss mit Vorderweißenbach oder Helfenberg umzusetzen.“ Zudem betont LR Hiegelsberger das konstruktive und wertschätzende Fusionsgespräch mit allen beteiligten Bürgermeistern für den gemeinsamen Weg des oberen Mühlviertels in die neue Zeit.Neben den Gemeindefusionen wird es voraussichtlich erstmalig zu einer Änderung der Bezirksgrenzen kommen. So wird der Bezirk Urfahr Umgebung zukünftig um eine Gemeinde wachsen. Die Änderung der Bezirksgrenzen aufgrund einer Fusion gilt zwar als Novum, werde aber vom Land Oberösterreich unter Zustimmung der Bundesregierung aber optimal abgewickelt werden.