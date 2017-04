Athletiker feieren Bundesliga-Rückkehr

21.04.2017, 21:45 Uhr

Sechs Runden vor Schluss fixierten die Athletiker im Paschinger Waldstadion mit einem 3:0 über Liefering den Rückkehr ins heimische Fußball-Oberhaus.

LINZ/PASCHING. Nach dem 1:1 im Derby am Montag gegen Blau-Weiss Linz nützte der LASK die Chance, sich schon vorzeitig zum Meister in der Sky Go Ersten Liga zu krönen. Möglich wurde dies, weil Lustenau zu Hause über den Floridsdorfer AC nicht über ein 0:0-Remis hinauskam.Mit eigens kreierten Meister-T-Shirts warteten die LASK-Spieler auf die erlösende Nachricht aus Lustenau, wo Schiedsrichter Kolleger nach einer Unterbrechnung fast zehn Minuten nachspielen ließ. Nichtsdestotrotz blieb es beim Remis, wodurch der LASK den Titel einfuhr. "Ich bedanke mich bei euch, bei den besten Fans", bejubelte LASK-Macher Siegmund Gruber nach dem Spiel die Rückkehr ins Oberhaus.

Besonders schön: Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte der Mühlviertler Felix Luckeneder. Im Jahre 2006 war es Niklas Hoheneder, damals ebenso Youngster, der mit seinem Treffer zum 1:1 in Leoben den LASK zurück in die Bundesliga schoss.Auf die Athletiker wartet fortan ein spannendes Programm: Am Mittwoch muss die Glasner-Elf zum Cup-Semifinale nach Hütteldorf, wo wiedererstarke Rapider warten. Ein interessantes Cup-Spiel ist jedenfalsl vorprogrammiert.