Titelkampf wird zum spannenden Duell

27.04.2017, 09:36 Uhr

Der Meisterteller wandert in der 2. Klasse Nord-Mitte entweder nach Reichenthal oder Lichtenberg.

BEZIRK (rei). Am Ende hätten es sich beide Vereine verdient, den Gang in die 1. Klasse antreten zu dürfen. "Wir schauen von Spiel zu Spiel, machen unsere Hausaufgaben", so Lichtenberg-Seki Johann Durstberger. Aktuell sind beide Vereine aufstiegsberechtigt.Eiskalt abserviertLichtenberg ließ zu Hause im Duell mit dem Dritten Alberndorf nichts anbrennen, schickte sie mit 5:2 nach Hause. "Ein in dieser Höhe absolut verdienter Sieg. Wir haben spielerisch überzeugt, eine ansprechende Leistung geboten", so der Seki. Dass der Drops bald gelutscht sein könnte, weiß auch Durstberger: "Kommende Woche müssen wir nach Treffling, in zwei Wochen empfangen wir Reichenthal zu Hause."Spannung ist garantiert, doch mit dem "Man of the Match" Petr Simonovsky, der seine Saisontreffer elf, 12, 13 und 14 erzielte, könnten die Lichtenberger einen entscheidenden Vorteil in den kommenden Wochen haben.