Jeder, der den Gailtaler Hoehenweg gegangen ist, kennt einen seiner Berge. Den Sattelnock. Auch als eigene Bergtour ein besonderes Erlebnis.

Von Weissbriach aus geht es auf den Weg 229 (Gailtaler Hoehenweg) bzw. 20 (Napalalm) durch den Wald steil bergauf zur Napalalm. Unterwegs laden zahlreiche Holzbaenke zur Rast ein. Bei der Alm hat man schon mehr als die Hälfte geschafft. Hier ist eine Selbstversorgerhuette des Alpenvereins. Hier sieht man sein Ziel, den Sattelnock, zum ersten Mal so richtig. Motiviert geht es weiter steil bergauf zum Kumitsch. Unterwegs beeindruckt eine uralte Fichte und lädt zum Fotografieren ein. Auch die einzigen zwei Seilsicherungen am Weg bewältigt man hier. Ab dem Kumitsch geht man am Kamm entlang entspannt zum Gipfel, leider ohne Gipfelkreuz. Der Ausblick ist fantastisch. Das Gail-, Gitsch- und Drautal liegen einem zu Fuessen. Auf einer Seite der Weissensee, auf der anderen der Presseggersee. Alles im Schatten seiner Majestät, dem Reisskofel. Dem höchsten Berg der Gailtaler Alpen. Mit unvergesslichen Eindruecken geht es dann am gleichen Weg wieder zurück. Diese Tour verlangt Kondition, gutes Schuhwerk und etwas Bergerfahrung. Man sollte auch genug zu trinken mitnehmen, es gibt keine bewirtschaftete Huette am Weg. Die Tour ist aber wunderschön und absolut empfehlenswert.