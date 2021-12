Besondere Bräuche rund um den Jahreswechsel

Von Nicole Schauerte

GAILTAL. Bereits am 28. Dezember, dem Fest der unschuldigen Kinder, kündigt sich beim Schappen der Jahreswechsel im Gailtal an. In vielen Orten ziehen dann die Kinder beim "Schappen" von Haus zu Haus.

Schappen ist angesagt

Mit Zweigen und großen Sackerln sind sie ausgerüstet und bis 12 Uhr an diesem Tag unterwegs.. Die traditionellen Sprüche und Wünsche wurden fleißig auswendig gelernt. Mit ihren Zweigen vertreiben sie das Negative des alten Jahres und wünschen Positives für das neue Jahr. Belohnt wird das mit Süssigkeiten und manchmal auch Münzen. Am Ende wird alles gerecht in der Gruppe aufgeteilt.

Sternsinger teils abgesagt

Die Tradition der Sternsinger, die vielerorts im Auftrag der katholischen Kirchengemeinden rund um den 6. Jänner unterwegs sind, bringen einen Segen für die Gebäude und die Menschen, die darin wohnen. Das Datum wurde früher mit Kreide an den Türrahmen gemalt. Mittlerweile gibt es Aufkleber, die Wind und Wetter besser standhalten. Wer etwas spendet, tut das nicht nur für die Heiligen Drei Könige, sondern auch für einen guten Zweck. Heuer gibt es in manchen Gemeinden, wie in den beiden Vorjahren, corona bedingt keine Sternsinger-Umzüge. Zum Beispiel in Bad Bleiberg wurde die Aktion zum Schutz aller mit Bedauern abgesagt.

Bedeutung der Rauhnächte

Eine wichtige Rolle spielen in der Region auch die Rauhnächte, die zum Teil, zum Beispiel in Kötschach-Mauthen, auch in Zusammenhang mit den Krampussen stehen. Die üblichen Umzügen waren zuletzt dort nicht möglich.

Ebenfalls beliebt sind in den Rauhnächten auch Räucherrituale, die sowohl böse Geister aus den Häusern vertreiben sollen, aber auch eine gute Atmosphäre für das neue Jahr schaffen sollen.

In der Silvesternacht selbst hat auch das Bleigießen eine lange Tradition und soll helfen, positive Vorhersagen für das neue Jahr liefern. Darüber hinaus ist dieses Ritual auch eine Möglichkeit der Unterhaltung an diesem Tag, vor allem während man auf den Jahreswechsel wartet.