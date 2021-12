Vor kurzem hat die „Milchveredelung Windischhof“ der Familie Köfer in Sonnental eine Hofkäserei errichtet. Im November startete der Ab-Hof-Verkauf, landwirtschaftliche Produkte in bester Qualität sind im Selbstbedienungsladen im Angebot.

VELDEN. Veldens Bürgermeister Ferdinand Vouk stattete der jungen Landwirtfamilie einen Besuch ab und er konnte sich an Ort und Stelle von den kulinarischen Köstlichkeiten überzeugen. „Melanie und Markus Köfer bieten in der neuen Hofkäserei eine breite Palette ihrer Produkte wie Joghurt, Butter, Topfen und natürlich Käse wie Glundner, Weichkäse, Camembert, Schnitt- und Hartkäse an“, so Veldens Bürgermeister. Veldens Bürgermeister betont, dass Regionalität für ihn bereits vor der Pandemie ein wichtiges Thema war, da sie Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Gemeinde sichert. „Durch die Pandemie wurde uns allen aber deutlich vor Augen geführt, wie wichtig die Sicherung der regionalen Versorgung ist. Wer regional kauft schützt auch die Umwelt durch kurze Transportwege“, so der Bürgermeister.