Am Freitag 20.12. begeisterten "Die Soulbrothers" das Publikum am Aichwaldsee mit einem Weihnachtskonzert. In einem bis zum letzten Platz gefüllten Badehaus stellten Dominik Werginz und Wolfgang Unterlercher ihre brandneue CD "Aus der Seele" vor. Das im Bad gespielte Programm ging aber über die auf der CD befindlichen Lieder hinaus und reichte von eigenen Liedern von der Liebe und vom Leben in allen Facetten bis hin zu alten "Hadern".

Dem Cover der CD "Aus der Seele" liegt übrigens ein Werk der Künstlerin Eva Herzog zugrunde.

Nada Zerzer vom Kulturgarten Aichwaldsee und Katarzyna und Christian Sternad vom Cafe Seerose am Aichwaldsee freuten sich über den großen Publikumszuspruch.

Im Aichwaldseebad zu sehen ist auch noch bis 5.1.2020 die Fotoaustellung "Street & Structure" von Stoffelix Ohmeyer aus Wien.

