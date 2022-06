Großeinsatz für die Kärntner Feuerwehren am Montagabend. Im gesamten Landesgebiet kam es zu Einsätzen. In der Marktgemeinde Treffen wurde ein Dach von Sturmböen abgedeckt.

TREFFEN. Nach bisherigen Informationen lagen die Epizentren des Unwetters von Montagabend im Gebiet von St. Paul im Lavanttal. Dort wurde das berühmte Benediktinerstift schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Dach abgedeckt

Im Bezirk Villach-Land kam es vor allem in der Gemeinde Ferndorf und in der Marktgemeinde Treffen zu Einsätzen der Feuerwehr. Während in Ferndorf Wasser aus mehreren Häusern abgepumpt werden musste, deckten Sturmböen in der Ortschaft Niederdorf bei Treffen ein Dach teilweise ab. Der Bereich wurde von der Feuerwehr großräumig abgesperrt. Zudem führt der Treffnerbach Hochwasser.

