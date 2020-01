In der Rauhnacht vom 28.12. haben wir das alte Jahr hinausgekehrt und Platz gemacht für das neue! Der 2. Rauhnachtslauf am Aichwaldsee hat Jung und Alt begeistert. Vor einer Kulisse von mehreren Hunderte begeisterten ZuschauerInnen waren nicht weniger als 100 Perchten von über 10 Brauchtumsgruppen am Start. Besonders beeindruckend ist am Aichwaldsee auch der Anmarsch der Perchtenzüge entlang der mit Fackeln dekorierten Seeuferstraße. Eingweisen durch die Pechtra Baba absolvierten die Figuren der Perchtenmythologie den Tanz um das Rauhnachtsfeuer im Gelände des idyllischen Naturbads Aichwaldsee.

Im Vorfeld gab das Bläserensemble "La TUBA" der Trachtenkapelle Finkenstein am Faaker See den musikalischen Rahmen. Durch die Veranstaltung führten Dominik Werginz und Charly Bergmann.

Sie können sich schon den den 28.12.2020 vormerken - wenn die Perchten zum 3. Rauhnachtslauf um den Aichwaldsee unterwegs sind.

Vielen Dank an alle, die die heurige Rauhnacht zu einem solchen Erfolg gemacht haben: allen voran die Carinthia Schiach'n mit den Funkenbauern Hannes, Johann und Manuel, das Cafe Seerose am Aichwaldsee mit Christian und Katarzyna Sternad und all die helfenden Hände rund um den Kulturgarten Aichwaldsee!

Begeistertes Publikum und glückliche Perchten 😉

120 Schiachperchten von 12 Brauchtumsgruppen machten heute gscheit Lärm am Aichwaldsee beim 2. Rauhnachtslauf.

Café Seerose am Aichwaldsee