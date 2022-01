Zu einem Einsatz wurden die Feuerwehren Samstagabend in der Gemeine Paternion gerufen. Ein Kamin brannte.

PATERNION Am Samstag gegen 20 Uhr kam es in Mühlboden in der Gemeinde Paternion beim Wohnhaus eines 31-jährigen Mannes zu einem Kaminbrand welcher durch einen zufällig auf der naheliegenden Drautalstraße (B 100) vorbeifahrenden 31-jährigen Mann wahrgenommen wurde und der die Feuerwehr verständigte.

Feuerwehr im Einsatz

Der Kaminbrand wurde durch die FF Kräfte (FF Feistritz/Drau, drei Fahrzeuge – unter anderem unter Einsatz der Drehleiter, 20 Mann und der FF Pobersach / Feffernitz, ein Fahrzeug, neun Mann gemeinsam mit einem verständigten Rauchfangkehrermeister kontrolliert „zum Ausbrennen“ gebracht.