Einen spektakulären Fund machte die Polizei am Mittwochnachmittag in St. Niklas bei Villach. Zwei in Deutschland gestohlene Bagger wurden auf einem Sattelschlepper sichergestellt.

ST. NIKLAS. Auf einer Baustelle in Deutschland wurden zwei Bagger der Marke "Takeuchi" im Wert von 200.000 Euro gestohlen. Die beiden Bagger wurden auf einen Sattelschlepper aufgeladen und abtransportiert.

GPS-Signal

Was die Diebe offenbar nicht wussten: Zumindest einer der Bagger war mit einem GPS-Signal ausgestattet. Dieses sendete auf Höhe der Raststätte Eben im Pongau (Salzburg). Die Polizei wurde darüber informiert. Die Exekutive suchte die Tauernautobahn ab, die Suche verlief zunächst negativ.

In St. Niklas entdeckt

Dann jedoch konnte am Mittwoch gegen 18 Uhr der Sattelschlepper im Bereich von St. Niklas auf der Karawankenautobahn angehalten werden. Die beiden als gestohlen gemeldeten Bagger befanden sich auf dem Anhänger. Die Abfragen der Seriennummern waren positiv. Der Lenker, ein 31-jähriger bosnischer Staatsbürger wurde einvernommen und auf freiem Fuß angezeigt. Die Baumaschinen wurden sichergestellt und verbleiben bis auf weiteres bei der Polizei in Villach.