Heute kam eine Wanderin, 23 Jahre, beim Aufstieg zum Dürrkogel zu Sturz und verletzte sich im Gesicht, an der Hüfte und am Bein. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber C11 geborgen.

ST. JAKOB IM ROSENTAL. Eine 23-jährige gebürtige Chinesin, derzeit in Kärnten wohnhaft, kam heute, Mittwoch, gegen 13 Uhr, beim Aufstieg zum Dürrkogel nahe Rosenbach in steilem Gelände zu Sturz. Sie war alleine unterwegs und wurde beim Absturz im unwegsamen Waldstück im Gesicht, an der Hüfte und am Bein verletzt. Sie konnte selbst den Notruf absetzen und genaue Koordinaten an die Leitstelle übergeben. Die Patientin konnte sich auch mit den eigenen Erste-Hilfe-Material selbst versorgen und durch einen Regen-Umhang schützen. Die Bergrettung konnte gemeinsam mit zwei Polizistinnen der Polizeiinspektion St. Jakob bis in die Nähe des Unfallortes über einen Forstweg zufahren.

Mit Hubschrauber geborgen

Ein Jagdverantwortlicher wurde zeitgerecht aktiviert, um die Schranke der Forststraße zu öffnen und das Einsatzfahrzeug zu lotsen. Nach erster Beurteilung entschied sich der Notarzt der Bergrettung, die Bergung mittels Hubschrauber durchzuführen. Die Patientin wurde somit vom Notarzthubschrauber C11 der ÖAMTC Flugrettung mittels Tau aus dem Waldstück geborgen und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus geflogen.

Im Einsatz standen vier Bergretter der Ortsstelle Villach plus ein Einsatzleiter in Zentrale, zwei Polizistinnen der PI St. Jakob, ein Jagdverantwortlicher und das Team des C11 - ÖAMTC Flugrettung