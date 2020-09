Heinrich Kattnig trat mit Ende August zurück. Ihm soll der bisherige Vizebürgermeister Guntram Perdacher nachfolgen.

ST. JAKOB IM ROSENTAL. Nach zwei Perioden als Bürgermeister trat Heinrich Kattnig (SPÖ) Ende August zurück. Sein potenzieller Nachfolger ist der derzeitige Vizebürgermeister Guntram Perdacher (SPÖ). Am 14. September wird er sich der Wahl im Gemeinderat stellen. Perdacher ist 54 Jahre alt. verheiratet und Vater zweier erwachsener Söhne. Aufgrund eines Unfalls ist er pensionierter Triebfahrzeugführer und Nebenerwerbs-Landwirt. Viel Zeit für Hobbys bleibt neben Landwirtschaft und politischen Tätigkeiten nicht, diese nutzt Perdacher für seine Hobbys: die Feuerwehr, Skifahren, Wandern und Radfahren.

Politischer Rückblick

Seit 1991 ist Perdacher im Gemeinderat in St. Jakob im Rosental. Von 2002-2008 war er Gemeindevorstand. Seit Dezember 2008 setzt er sich als Vizebürgermeister für die Gemeindebürger ein. In seiner Funktion hat er folgende Referate über: Baureferent, Sportstättenrefernt und Wasserreferent.

Für die Bürger

"Mein Antrieb ist es im Dienste der Allgemeinheit, für den Bürger, für die Gemeinde da zu sein", sagt Perdacher. Und dies seit nun mehr schon fast 30 Jahren. In welcher Funktion dies in weiterer Folge möglich sein wird, entscheiden die Wähler dann schlussendlich bei den Gemeinderatswahlen.

Am 14. September findet eine Gemeinderatssitzung statt. Die Nachwahl des Bürgermeisters durch den Gemeinderat erfolgt. Ebenso die Nachbesetzung des Vizebürgermeisters und des Gemeindevorstandes.

Große Visionen

"Oberste Priorität hat die Umsetzung vom Bildungscampus", sagt Perdacher. Auch die Projekterarbeitung für die Nachnutzung der beiden Volksschulen und das Forcieren von Betriebsansiedelungen, macht sich Perdacher zum Ziel in seiner (neuen) Funktion.

Für den eventuellen Nachfolger besonders wichtig: "Ein respektvolles Zusammenleben beider Volksgruppen in unserem schönen, lebenswerten St. Jakob im Rosental."