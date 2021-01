Ja, jetzt ist es wirklich soweit - der Aichwaldsee wurde heute zum Eislaufen freigegeben!

Vielen Dank an den Eislaufverein Wörthersee, die Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See und den Tourismusverband Finkenstein/Faaker See für das Ermöglichen. Ebenfalls erwähnt sei noch der tolle Einsatz von Stephan Hufer und Siegi Micelli.

ACHTUNG:

Aufgrund der Pandemie ist kein Hockeyspielen erlaubt, es gibt keinen Verleih von Schlittschuhen und auch (noch) keine Bewirtung.

WCs sind vorhanden.

Viel Spass beim Eislaufen und bitte die Schutzmaßahmen einhalten.