Liebe Freund*innen der Kultur am Aichwaldsee! Am Freitag ist es wieder so weit - es gibt die erste Veranstaltung des Cafe Seerose am Aichwaldsee.

Um 18.00 Uhr heißt es "Bühne frei" für die erste Friday Music Session im Jahr 2022.

Friday Music Session - die offene Bühne im Cafe Seerose am Aichwaldsee – mitspielen, mitsingen, oder einfach nur zuhören und genießen!

Findet jeden ersten Freitag im Monat statt.

#aichwaldsee #fridaymusicsession #cafeseerose #winterwonderland #kultur #kulturamsee #kulturamfreitag