Friday Music Session - Freitag 4.2.2022, 18.00 Uhr

Um 18.00 Uhr heißt es "Bühne frei" für die zweite Friday Music Session im Jahr 2022.

Die offene Bühne im Cafe Seerose am Aichwaldsee – mitspielen, mitsingen, oder einfach nur zuhören und genießen! Findet jeden ersten Freitag im Monat statt.

Vernissage Lisa Engel „Slow Stitching“ - Freitag 11.2.2022, 18.00 Uhr

Lisa Engel ist Künstlerin. Schon als Jugendliche spürt sie eine große Begeisterung für die Herstellung handgefertigter Puppen. Es soll dann einige Jahrzehnte dauern, bis sie sich traut, diesem inneren Sehnen nachzugeben. Hand und Fuß bekommt ihre Begeisterung durch den Austausch mit Künstlerinnen rund um den Globus, die ebenfalls textile Figuren herstellen. Seit vier Jahren widmet sie ihre ganze Kunst dem Ausprobieren von Werkstücken mit Nadel und Faden, textilen Strukturen und vielfältigen anderen Materialien. Ihre handgefertigten und sehr eigenwilligen Wesen sprühen vor Lebendigkeit. Ihre bunten Bildkompositionen aus Stoffen, Fäden und anderem Material entstehen Stich für Stich. Die Kompositionen sind prozessual und haben keine vorgegebene Richtung. Ein Nadelstich folgt auf den anderen



Konzert „The Guiteros“ - Freitag 18.2.2022, 18.00 Uhr

DIE GUITEROS interpretieren Eigenkompositionen und bekannte Rock und Pop Hits mit 2 Gitarren und einer unverkennbaren Stimme in ihrer eigenen Art und Weise.

„Die Soulbrothers“ singen Waits – Freitag 25.2.2022, 18.00 Uhr - Premiere

Seit Jahren gehören die Lieder von Tom Waits zum Repertoire der Soulbrothers. Lieder voller Kraft in den Texten und Zärtlichkeit in den Melodien. Wolfgang Ambros hat vor einigen Jahren sehr erfolgreich ein Album mit Liedern von Waits im wienerischen Dialekt veröffentlicht.

Eine Mischung aus all diesen wunderbaren Liedern werden von Wolfgang Unterlercher und Dominik Werginz präsentiert. Unter anderem „Time, Ol‘ 55, Heart Of Saturday Night uva. Zwischendurch wird der Künstler Tom Waits vorgestellt.

Musikalische Verstärkung erhalten die Soulbrothers diesmal von Karl „Charlie“ Bergmann am Keyboard und Akkordeon.

Jeden Freitag um 18.00 Uhr: Kultur am Aichwaldsee

Aktuelles Programm: https://aichwaldsee-cafeseerose.at/veranstaltungen/