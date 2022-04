Am Karfreitag wurde das auf Initiative des slowenischen Kulturvereins SKD Jepa-Baško jezero errichtete Mahn- und Gedenkmal für die deportierten kärntner-slowenischen Familien aus dem Gebiet der Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See feierlich eröffnet.

Auch Gerlinde Krawanaja-Ortner und Karl Nessmann von den Finkensteiner Grünen waren bei der ergreifenden Zeremonie am Aichwaldsee dabei. Gestalter des Denkmals, dass an die Deportationen vom 14. und 15. April 1942 erinnert ist der bekannte Finkensteiner Künstler Valentin Oman.

Friede statt Krieg, Liebe statt Hass, Gemeinsam statt gegeneinander - das ist heute in Europe wieder höchst aktuell, wie man an den der hmanitären Katastrophe in der Ukraine sieht.