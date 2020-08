Markus Stranner feierte als Feffernitzer Interimstrainer gelungen Einstand. Derbysieg wurde Mario Kerschbaumer gewidmet.

FEFFERNITZ. (Peter Tiefling). In der Meisterschaftsvorbereitung lief bei Rapid Feffernitz (1. Klasse B) alles in geordneten Bahnen, ehe sich Kampfmannschaftstrainer Mario Kerschbaumer kurz vor Saisonstart bei einem Freizeitunfall schwer verletzte und längerfristig ausfällt.

die Lösung

In der Vergangenheit war Co-Trainer Rudolf Erlacher bereits zweimal bei einem Trainerwechsel in die Presche gesprungen. So auch diesmal. Gegen Maria Gail (3:3) und Nötsch (1:1) konnte Erlacher mit seiner Elf ungeschlagen bleiben. „Ich habe gerne wieder ausgeholfen, es sollte aber nicht für Länger sein. Daher habe ich mich auf die Suche nach Alternative gemacht und mit Markus Stranner die perfekte Interimstrainerlösung gefunden. Das Vertragliche hat dann Dietmar Lagger (Obmann) erledigt. Ich bin jetzt wieder Co- und Tormanntrainer“, sagt Erlacher.

positive Prädikate

Markus Stranner ist ein Meistertrainer (Stockenboi/2017). Ein Mann mit klaren Ansagen aus der Coachingzone, kann ein Spiel perfekt lesen, ist ein akribischer Arbeiter und hat das nötige Gespür für junge Spieler. „Ich habe die Rapid-Aushilfstraineraufgabe sehr gerne angenommen, denn Fans, Mannschaft und Vorstand arbeiten hier Hand in Hand. Ich möchte gemeinsam mit der Elf auch mit einer positiven Arbeit und viel Punktezuwächsen zur schnelleren Genesung von Mario Kerschbaumer beitragen. Ich bin nur Aushilfstrainer und habe keine Ambitionen die Trainerposition über Weihnachten hinaus inne zu haben. Es ist der fixe Job von Mario “, sagt Stranner.

für den Trainer

Drei Zähler hat Stranner bei seinem ersten Rapideinsatz schon angeschrieben. Das Derby gegen seinen Ex-Club Stockenboi wurde gewonnen. Sehr großen Anteil daran hatten zwei Jungspunde im Grünweißen Dress. Almedin Isanovic (15 Jahre) und Raphael Kattnig (18 Jahre). Mit ihren Treffern fixierten sie den 3:1 Sieg und sind ein Versprechen für die Zukunft. „Wir haben uns alle für die beiden Greenhorns gefreut und den Derbysieg unseren Trainer Mario gewidmet und wir hoffen auf seine baldige Rückkehr zu Rapid“, sagt der Torschütze zum 1:1 Markus Mikl.

nächster Gegner

Am Freitag (21. Aug./18.30 Uhr) geht es für Kapitän Manuel Müller & Co zum erklärten Meisterschaftsfavoriten nach Velden in die Waldarena. „Es ist schon fast ein Match mit Pflichtsiegcharakter für die Veldner Truppe von Trainer Kurt Stuck, wollen sie in die Unterliga aufsteigen. Sie sind zwar noch in der Findungsphase, haben aber bereits drei Zähler Rückstand auf Tabellenführer Rothenthurn“, analysiert KFV-Klassenausschussobmann Hendrikus van der Broek anlässlich seines Matchbesuches in Feffernitz.