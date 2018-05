Gemeindewappen für zwei Familienunternehmen

06.05.2018, 14:00 Uhr

Zwei Traditionsbetriebe in der Gemeinde Treffen wurde das Gemeindewappen verliehen.

TREFFEN (ak). Eine ganz besondere Ehre wurde zwei Familienunternehmen in Treffen zuteil. Die Gemeinde Treffen mit Bürgermeister Klaus Glanznig an der Spitze, verlieh an den Schlosserei- und Installationsbetrieb Marginter und die Malerei Steiner - Musil das Gemeindewappen. Bis in das Jahr 1710 reicht die Unternehmesgeschichte der Schlosserei Marginter. Peter Marginter junior führt bereits in der 14. Generation die Schlosserei erfolgreich weiter und ist Chef von elf Mitarbeitern. Etwas jünger ist der Malerbetrieb Steiner, der von Hans Peter Musil geleitet wird. 1921 von Franz Steiner gegründet beschäftigt die Malerei heute zwölf Mitarbeiter. Beide Betriebe sind ein wichtiger Arbeitgeber und Bestandteil der Gemeinde.