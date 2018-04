Schütt: Kelag saniert Laufkraftwerk

25.04.2018, 08:16 Uhr

Umbau kostet 25 Millionen Euro. Erwartet wird Steigerung von 5 %.

Das größte und älteste Laufwasserkraftwerk der Kelag wird nach knapp 60 Jahren ab Juni saniert. Kelag-Vorstandsdir. Manfred Freitag bestätigt, dass es zu Einschränkungen der Bevölkerung kommen wird: "Wir informieren laufend, definieren gemeinsam einen Weg, den wir beibehalten, dann kommt man weiter. Alles, was ökologisch machbar ist, alles, was vertretbar ist, wird sanft umgesetzt." Dafür hat die Kelag einen externen ökologischen Berater engagiert. 2019 soll das Kraftwerk Schütt wieder ans Netz gehen. Christian Rupp, Leiter des Bereiches Erzeugung: "Es ist wichtig neue Erzeugungsmöglichkeiten auszubauen, solche Anlagen wieder auf den neuesten Stand der Technik zu bringen. Einen Pluspunkt sieht Freitag auch in der Wertschöpfung: "Wir beschäftigen österreichweit Betriebe." Die Wehranlage wird saniert, die Stahlbauten erneuert, dafür wird die Gail umgebettet und das Kraftwerk neu ausgerüstet.