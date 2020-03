VILLACH (bk). Der Internationale Frauentag wird seit 1921 jedes Jahr am 8. März begangen. Diesen besonderen Tag nahm die EMV Stadtkapelle Villach zum Anlass für ein besonderes Konzert im Congress-Center Villach. „Frauenpower – von Frauen, mit Frauen, für Frauen“ lautete das Motto der Veranstaltung.

„Wir haben bei der Auswahl der Stücke“, so der frischgebackene Obmann der Stadtkapelle Martin Brandstätter, „besonderes Augenmerk auf die Rolle der Frau genommen. So sind die Musikstücke entweder von Frauen oder handeln von Frauen.“

Die offizielle Eröffnung erfolgte durch die Jugendreferentin der Kapelle, Katharina Küntzel. In ihren Grußworten betonte Villachs Frauenreferentin Vzbgm. Gerda Sandriesser, dass heutzutage die Verwirklichung der Chancengleichheit der Frauen in der Wirtschaft und Gesellschaft im Vordergrund stehen müsse. „Der Frauentag soll aber auch“, so Sandriesser, „ein Gedenktag sein. Es soll an all jene Frauen gedacht werden, die durch Beharrlichkeit, Einsatz, Mut und Engagement dazu beigetragen haben, dass die Situation von Frauen heute besser ist als damals.“ Abschließend meinte die Frauenreferentin, dass sie der hohe Anteil an Frauen in der Stadtkapelle besonders freue.

Dirigent Gašper Breznik

Rund 300 Musikbegeisterte lauschten den tollen Darbietungen der Kapelle. Am Dirigentenpult konnte Gašper Breznik seine Musikanten eindrucksvoll zu musikalischen Höchstleistungen animieren. Die Geschichten und Gedanken zu den einzelnen Stücken wurden von Gerhard Benigni in humorvoller Art und Weise vorgetragen.

Unter den vielen Besuchern lauschten der Musik u.a. Landtagspräsident Reinhart Rohr, GR Sabina Schautzer, GR Susanne Claudia Boyneburg Spendier, GR Isabella Rauter, GR Christine Mirnig u.v.m.